В Киеве стреляли по заместителю главы АРМА

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АРМА ожидает быстрой реакции правоохранителей

На Владимира Павленко, замглавы Агентства по розыску и менеджменту активов, совершили нападение – неизвестные стреляли в него из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе АРМА в Facebook.

"АРМА вынуждено сообщить, что утром 2-го июня возле собственного дома совершено нападение на заместителя Главы АРМА Владимира Павленко", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, неустановленные лица несколько раз стреляли в Павленко из огнестрельного оружия. В результате чиновник получил ранения средней степени тяжести. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное, а угроз жизни нет.

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Ранее сообщалось, что правоохранители выясняют обстоятельства конфликта со стрельбой в Печерском районе Киева. На месте работает оперативно-следственная группа и наряды полиции.