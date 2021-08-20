В Киеве снесли историческую усадьбу XIX века

Усадьба Барбана, которую построили в конце 19 века Фото из открытых источников

Под снос попала усадьба Барбана, что на улице Обсерваторной

В столице на улице Обсерваторной, 6, утром 20 августа снесли историческую усадьбу Барбана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист.

"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул. Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 "титушек" загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века", - говорится в публикации.

По данным активистов, на месте усадьбы якобы хотят построить торгово-развлекательный центр.

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Напомним, ранее в Шевченковском районе столицы незаконно снесли дом Уткина, имеющей историческую основу. Известно, что домом конца ХІХ в. владел купец 2-й гильдии Иван Яковлевич Уткин, занимавшийся продажей масляных красок.