В Киеве снесли историческую усадьбу XIX века
Под снос попала усадьба Барбана, что на улице Обсерваторной
В столице на улице Обсерваторной, 6, утром 20 августа снесли историческую усадьбу Барбана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист.
"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул. Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 "титушек" загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века", - говорится в публикации.
По данным активистов, на месте усадьбы якобы хотят построить торгово-развлекательный центр.
Напомним, ранее в Шевченковском районе столицы незаконно снесли дом Уткина, имеющей историческую основу. Известно, что домом конца ХІХ в. владел купец 2-й гильдии Иван Яковлевич Уткин, занимавшийся продажей масляных красок.