В Киеве силовики жестко задержали белорусского активиста и пригрозили депортацией

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Маркелов намеревался перебросить через забор посольства несколько мешков с навозом

Белорусский активист Петр Маркелов, который проживает в Украине уже несколько месяцев, был задержан во время одиночной акции у белорусского посольства в Киеве. Об этом сообщает Радые Свабода.

Отмечается, что Маркелов намеревался перебросить через забор посольства несколько мешков с навозом.

Во время задержания активист завил, что своими действиями он хочет привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти политзаключенного в белорусской тюрьме. Он подчеркнул, что его акция - против посольства и белорусских властей, а не против Украины.

Сотрудники Национальной гвардии Украины жестоко задержали активиста, повалили его на землю и надели наручники.

Один из силовиков неоднократно кричал Маркелову, что его депортируют за нарушение общественного порядка. При чем делал он это на русском языке.

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Ранее сообщалось, что белорусский политзаключенный Витольд Ашурок умер в колонии в Шклове.