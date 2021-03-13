В Киеве пьяная водитель разбила четыре автомобиля

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Она не справилась с управлением

В столице посреди ночи нетрезвая водитель устроила масштабное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 13 марта на улице Жилянской. Там женщина за рулем BMW не справилась с управлением и въехала в четыре припаркованных автомобиля. После содеянного водитель пыталась скрыться, однако колесо ее транспортного средства было заблокировано.

При этом добавляется, что правонарушительница находилась в состоянии алкогольного опьянения - 0,89 промилле. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

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Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный водитель спровоцировал масштабное ДТП. В аварии столкнулось сразу семь транспортных средств.