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В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Патрульных госпитализировали

МВД

Уровень алкоголя в его крови превышал разрешенный в 13 раз

В Киеве нетрезвый водитель вызвал ДТП со служебным автомобилем патрульных. Об этом сообщается на Telegram-канал патрульной полиции Киева.

Согласно данным правоохранителей, ДТП произошло около четырех утра. Нетрезвый водитель автомобиля Audi совершил наезд на служебный транспорт.

"Событие произошло около 4 утра на бульваре Леси Украинки. Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики", - пишет прессслужба.

Отмечается, что уровень алкоголя в крови водителя составлял 2,67 промилле, что есть в 13 раз больше допустимого уровня.

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Ранее сообщалось, что во Львове три человека получили травмы после того, как нетрезвый водитель легкового автомобиля "Фольксваген" врезался в патрульный полицейский автомобиль.

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