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В Киеве из-за возгорания стиральной машины произошел пожар в многоэтажке, есть жертвы

ГСЧС Украины

Пожар возник в одной из квартир на 3-этаже 9-этажного жилого дома

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в многоэтажке из-за возгорания стиральной машины. В результате чрезвычайного происшествия погиб человек. Об этом сообщает прессцентр ГСЧС.

"12 октября в 22:46 в оперативно-координационный центр Главного управления Госчс Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на пр. Науки, 18, что в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

Пожар возник в одной из квартир на 3-этаже 9-этажного жилого дома. В ванной комнате в стиральной машине возникло возгорание с распространением огня на коридор квартиры.

Во время тушения возгорания спасатели обнаружили труп мужского пола 1941 года рождения. Мужчина находился в лежачем положении в направлении движения к выходу из квартиры.

Окончательную причину пожара и обстоятельства смерти человека, будут устанавливать правоохранители.

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Ранее сообщалось, что в центре Киева вспыхнул пожар в пятиэтажном столичном жилом доме. На месте происшествия спасательные службы проводят эвакуацию жильцов.

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