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В Киеве произошел пожар в хостеле: Погиб человек, один травмирован

Пожар Фото из открытых источников

Мужчина получил травму после того, как выпрыгнул из окна на третьем этаже

Сегодня ночью в Киеве произошел пожар в хостеле, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, около 03:00 поступило сообщение о пожаре на ул. Симиренко, 36, что в Святошинском районе города. Возгорание возникло в жилой комнате, размещенной на третьем этаже 3-этажного административного здания, переоборудованной под хостел.

В 03:31 пожар был локализован и в 03:53 ликвидирован на площади 40 кв. м.

Предварительно установлено, что в комнате находилось три человека, на момент прибытия бойцов один из них выпрыгнул из окна на третьем этаже и получил травму - перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу, а третий мужчина 1987 года рождения был обнаружен без признаков жизни во время тушения пожара. Пострадавший, который получил травмы от падения с высоты был госпитализирован в областную клиническую больницу для обследования.

Сейчас причина возникновения пожара устанавливается.

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Ранее сообщалось, что во время тушения пожара в металлическом вагончике в Гидропарке в Киеве пожарные обнаружили тело человека

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