В Киеве прогремел взрыв на территории психиатрической больницы, есть погибший

Погиб парень 2000 года рождения

В Шевченковском районе Киева произошел взрыв на территории психиатрической больницы. В результате происшествия погиб парень. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева .

Согласно сообщению, вчера, 29 июля, около 23:00 в недостроенном здании на территории парка "Кирилловский Гай" произошел взрыв. Как выяснилось, на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения.

"После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена окончательная причина смерти молодого человека", - сообщили в полиции.

По данному факту инцидента начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее на столичной Оболони в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата вследствие детонирования самодельного устройства. В результате инцидента никто не пострадал.

В тот же день, в Одесской области на Николаевской дороге произошел взрыв в почтовом отделении, сработало взрывное устройство в почтомате. От взрыва также никто не пострадал.