В Киеве посреди дня избили и застрелили мужчину

Убийство мужчины в Днепровском районе Полиция Киева

Злоумышленники скрылись с места происшествия

В Днепровском районе столицы неизвестные посреди улицы неизвестные злоумышленники избили, а тогда выстрелили в мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Согласно сообщению, около 11.30 в милицию обратился мужчина и заявил о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего.

По указанному адресу выехали руководители главного и районного управлений полиции, следственно-оперативная группа, оперативные работники, кинологи и врачи. На месте обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными.

Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, которые избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись. В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению.

Как отмечается, событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

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Напомним, в Херсонской области 15 августа инспектор группы реагирования Каховского отдела полиции во время обслуживания вызова получил ножевые ранения и умер во время оказания ему медицинской помощи.

Впоследствии нападавшего задержали, а суд избрал ему мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права внесения залога.