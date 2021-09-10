В Киеве по заказу турфирм массово подделывали ПЦР-тесты и справки о вакцинации
Сейчас решается вопрос относительно сообщения участникам схемы о подозрении
В Киеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые по заказу туристических фирм массово подделывали ПЦР-тесты и справки о вакцинации против COVID-19. Об этом информирует Киевская городская прокуратура.
"54-летний мужчина в сговоре с представителями туристических фирм наладил схему подлога и выдачи фальшивых результатов ПЦР-тестов с отрицательным результатом на коронавирус, выданных якобы украинскими и зарубежными лабораториями, а также медицинских карт о вакцинации лиц", - говорится в сообщение.
Отмечается, что туристические фирмы как дополнительную услугу к оформлению документов на отдых предлагали клиентам уже готовые ПЦР-тесты для выезда за границу и въезда на территорию Украины.
За справки брали от 450 до 850 грн в зависимости от уровня качества фальшивки (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже) и лиц, которые "привели" клиента.
По оперативным данным, схема существовала с осени 2020 года.
При этом никаких тестов клиентам не проводили.
В частности во время обысков правоохранители изъяли поддельные справки, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, бланки и шаблоны для изготовления фальшивок, 16 банковских карточек и незарегистрированный газовый пистолет.
Установлено, что в мае-сентябре злоумышленники продавали по 30-50 поддельных справок в день, а общее количество лиц, которые воспользовались "услугами" дельцов составляет более 3 500 человек.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения участникам схемы о подозрении.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК.
Напомним, ранее в Закарпатской области разоблачили схему подделки и торговли поддельными медицинскими справками об отсутствии антигена SARS-CoV-2, которую организовал врач одного из районных медучреждений вблизи границы с ЕС. Сейчас устанавливают других причастных лиц, а также лиц, которые воспользовались "услугами".