В Киеве патрульные во время погони сбили байкера. Фото

Фото из открытых источников

Мужчину с переломом руки госпитализировали в больницу

В центре Киева патрульные пытаясь догнать нарушителя правил дорожного движения сбили проезжавшего мимо байкера. Об этом на своей странице в Facebook сообщила группа dtp.kiev.ua.

Как отмечается, инцидент произошел 28 марта на улице Елены Телиги.

При этом добавляется, что погоня за водителем-нарушителем происходила по полосе для общественного транспорта. В ходе этого машина полицейских "подрезала" байкера. В результате аварии у мужчины диагностировали перелом руки, его госпитализировали в медучреждение.

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Напомним, ранее в одном из киевских супермаркетов полицейский ударил женщину. Она отказывалась надевать защитную маску в общественном месте.