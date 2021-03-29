В Киеве патрульные во время погони сбили байкера. Фото
Мужчину с переломом руки госпитализировали в больницу
В центре Киева патрульные пытаясь догнать нарушителя правил дорожного движения сбили проезжавшего мимо байкера. Об этом на своей странице в Facebook сообщила группа dtp.kiev.ua.
Как отмечается, инцидент произошел 28 марта на улице Елены Телиги.
При этом добавляется, что погоня за водителем-нарушителем происходила по полосе для общественного транспорта. В ходе этого машина полицейских "подрезала" байкера. В результате аварии у мужчины диагностировали перелом руки, его госпитализировали в медучреждение.
Напомним, ранее в одном из киевских супермаркетов полицейский ударил женщину. Она отказывалась надевать защитную маску в общественном месте.