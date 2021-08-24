В Киеве объявлено штормовое предупреждение из-за резкого изменения погодных условий

Уже завтра в городе ожидаются мощные грозовые дожди

“25 августа в Киеве ожидаются грозы (І уровень опасности, желтый)”, - говорится в сообщении.

К слову, специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

В КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах следует обращаться к круглосуточной диспетчерской коммунальной корпорации "Киевавтодор" по телефону 284-74-19.

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Напомним, ранее синоптики прогнозировали грозовые дожди в западных регионах страны. Они должны были обрушиться 23 августа.