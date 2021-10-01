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В Киеве обстреляли автомобиль главы Госархивной службы, пострадал водитель

Анатолий Хромов Фото из открытых источников

На момент инцидента Анатолий Хромов был в служебной командировке в городе Винница

В Киеве совершили обстрел автомобиля главы Государственной архивной службы Анатолия Хромова. В результате инцидента пуля задела водителя. Об этом чиновник сообщил в своем Facebook.

"Вчера я был в служебной командировке в городе Винница. Ездил на поезде, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь зацепила подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", - написал он.

По его словам, скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала предполагаемого стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются.

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Напомним, 22 сентября около 10:00 в машину первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира произвели выстрелы автоматной очередью. В автомобиль попало более 10 пуль.

В результате инцидента, пострадал водитель первого помощника президента. Сам Шефир не пострадал.

По факту обстрела автомобиля открыто уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц согласно ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Позже глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что полиция рассматривает как основные версии обстрела автомобиля Шефира – покушение с целью давления на руководство государства и дестабилизацию политической ситуации. В том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств.

В Офисе президента расценивают обстрел автомобиля первого помощника президента – как покушение на его жизнь. Само нападение связывают с активной политикой главы государства

Впоследствии первый помощник президента Украины Сергей Шефир лично прокомментировал покушение на себя. Он считает, что основной целью покушения на него было запугать высшие эшелоны власти.

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