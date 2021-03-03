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В Киеве обокрали авто главы САП Грищука

Максим Грищук Фото из открытых источников

Правонарушители украли видеорегистратор

В Киеве неизвестные обокрали автомобиль исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, полиция открыла уголовное производство.

Эту информацию "Укринформу" подтвердили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Был такой факт, и было начато уголовное производство по части 3 статьи 185 (Кража) УКУ", - сообщили в полиции Киева.

Заметим, сейчас исполняющим обязанности руководителя САП является Максим Грищук.

По информации "Украинской правды", инцидент произошел 2 марта на улице Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Неизвестные разбили стекло в дверях машины Грищука (Land Rover Discovery) и украли видеорегистратор. 

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Ранее сообщалось, что в Запорожье неизвестные напали на депутата областного совета Дмитрия Майстро и избили его. В результате инцидента он оказался в больнице. 

 

 

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