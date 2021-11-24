В Киеве нашли застреленным экс-судью Соломенского райсуда Зинченко

Бывший судья Соломенского районного суда Сергей Зинченко Правовой Контроль Украины Facebook

Его тело обнаружили в квартире с огнестрельным ранением головы

В Киеве нашли мертвым бывшего судью Соломенского районного суда Сергея Зинченко. Об этом сообщила его адвокат Лариса Криворучко в Facebook.

Как отмечается, в полицию обратились друзья погибшего и сообщили, что он долгое время не выходит на связь. Экс-судью нашли в его квартире на улице Лукьяновской в Шевченковском районе столицы с огнестрельным ранением головы.

При этом, с места трагедии следователи изъяли вещественные доказательства и пистолет, рядом с погибшим. Все направлено на проведение соответствующих экспертиз. Однако, ценные вещи и ключи от дома были на месте.

Так, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "самоубийство". Сейчас идет следствие.

Известно, что погибший судья фигурировал в нескольких уголовных процессах, в том числе о получении взятки. Зимой 2017 года Зинченко был задержан на получении взятки в размере 22 000 долларов. В НАБУ сообщили, что Галицкий райсуд Львова отпустил его под личное обязательство.

А по данным Единого реестра судебных решений, 23 января 2014 года, в разгар Революции Достоинства, судья Зинченко отправил под стражу участника акций протеста возле стадиона "Динамо" в Киеве.

Напомним, что ранее в Тернопольской области, в Чертковском районе, охотник во время охоты ранил женщину и ребенка из охотничьего ружья. Они получили легкие повреждения.