В Киеве нашли застреленным экс-судью Соломенского райсуда Зинченко
Его тело обнаружили в квартире с огнестрельным ранением головы
В Киеве нашли мертвым бывшего судью Соломенского районного суда Сергея Зинченко. Об этом сообщила его адвокат Лариса Криворучко в Facebook.
Как отмечается, в полицию обратились друзья погибшего и сообщили, что он долгое время не выходит на связь. Экс-судью нашли в его квартире на улице Лукьяновской в Шевченковском районе столицы с огнестрельным ранением головы.
При этом, с места трагедии следователи изъяли вещественные доказательства и пистолет, рядом с погибшим. Все направлено на проведение соответствующих экспертиз. Однако, ценные вещи и ключи от дома были на месте.
Так, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "самоубийство". Сейчас идет следствие.
Известно, что погибший судья фигурировал в нескольких уголовных процессах, в том числе о получении взятки. Зимой 2017 года Зинченко был задержан на получении взятки в размере 22 000 долларов. В НАБУ сообщили, что Галицкий райсуд Львова отпустил его под личное обязательство.
А по данным Единого реестра судебных решений, 23 января 2014 года, в разгар Революции Достоинства, судья Зинченко отправил под стражу участника акций протеста возле стадиона "Динамо" в Киеве.
Напомним, что ранее в Тернопольской области, в Чертковском районе, охотник во время охоты ранил женщину и ребенка из охотничьего ружья. Они получили легкие повреждения.