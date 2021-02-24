В Киеве на Шулявке затопило кипятком подземный переход. Видео

КГГА

Произошла авария на устаревшем участке теплосети

В столице возле станции метро "Шулявская" подземный переход затопило горячей водой. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, инцидент произошел сегодня утром на проспекте Победы, 40. Из подземного перехода идет пар. Вход в него перекрыли.

По данным Киевской городской государственной администрации, на месте аварии идут ремонтные работы.

"Часть теплоносителя через дренажную систему попала в пешеходный переход. Как сообщает КП "Киевтеплоэнерго", аварийная бригада оперативно локализовала место повреждения и начала откачку воды", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что поврежденная теплосеть была введена в эксплуатацию 42 года назад (в 1979-м), а полная замена этого участка запланирована на этот год.

Авария не привела к прекращению теплоснабжения в окрестных домах. Специалисты обещают закончить работу уже в полночь.

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Ранее сообщалось, что в столице на левом берегу прорвало водопровод. В результате аварии две улицы были затоплены, а движение транспорта по ним перекрыли.