В Киеве на рабочих завода упал тяжелый станок: Погибли два человека

КАРС "Киевская служба спасения"

Трагедия произошла в результате нарушения правил техники безопасности

В Киеве на заводе "ЭМКО" тяжелый станок упал на рабочих, в результате погибло два человека. Об этом сообщил пресс-центр Коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевской службы спасения" в Facebook.

"Страшная трагедия произошла сегодня на заводе "ЭМКО" на улице Олексы Тихого, 99: в результате нарушения правил охранной техники во время выполнения монтажных работ на двух сотрудников предприятия упала многотонная линия. Оба они были убиты на месте", - говорится в сообщении.

При этом, на место инцидента прибыли оперативные подразделения КАРС "Киевская служба спасения", ГУ ГСЧС в Киеве и представители полиции.

Так, спасателям пришлось освобождать тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

"Глубина между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час", - пояснили работники спасательной службы.

Также к операции были привлечены две единицы техники и девять человек личного состава, а именно пять спасателей КАРС и четыре - ГУ ГСЧС в г. Киеве.

"Департамент муниципальной безопасности и коммунальная аварийно-спасательная служба призывают людей, которые работают на производствах, неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, не рисковать жизнью и здоровьем, чтобы таких трагедий не случалось. Выражаем соболезнования родственникам и друзьям погибших", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщалось ранее, в селе Марьяновка Винницкой области в сельском доме погибли четверо детей и двое взрослых из-за вероятного отравления продуктами горения.

По предварительной информации правоохранителей, гибель семьи могло повлечь тление неисправной проводки в доме.