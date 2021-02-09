В Киеве на проспекте Победы перевернулся автомобиль, движение транспорта парализовано. Видео

ДТП на проспекте Победы (скриншот с видео) Киев Оперативный

По предварительной информации, водитель Toyota наехал на отбойник

В Киеве утром, 9 февраля, произошло ДТП на проспекте Победы, в результате чего транспортное движение в сторону Нивок было парализовано. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Так, на опубликованном в сети видео видно, что вблизи обочины автомобиль перевернулся набок. Отмечается, что авария произошла возле станции метро "Нивки". Обстоятельства и другие подробности ДТП пока не сообщили.

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Однако, в "Киев Оперативный" отметили, что, по предварительной информации, водитель Toyota наехал на отбойник. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, накануне, 8 февраля, Киев накрыли сильные снегопады, в результате движение по городу было сковано пробками, а ряд автомобилей застрял в снегу. В частности, дороги были полностью заблокированы на улицах Петра Запорожца и Елены Телиги.

Городской голова Виталий Кличко заверил, что дорожники и бригады коммунальщиков по ручной уборке работают на улицах столицы в усиленном режиме. Однако, в связи с непогодой власти Киева призвали водителей по возможности оставить автомобили дома и воспользоваться общественным транспортом.