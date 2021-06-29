В Киеве на переходе между центральными станциями метро умер курьер
В столичной полиции и КП "Киевский метрополитен" инцидент не комментировали
У Киева на переходе между станциями метро "Майдан" и "Крещатик" умер курьер службы доставки "Ракета". Об этом сообщили очевидцы в группе "Транспорт Киева" в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 27 июня.
Тело мужчины с рюкзаком службы нашли в переходе между станциями "Крещатик" и "Майдан Независимости". После этого один из проходов перекрыли.
В столичной полиции и КП "Киевский метрополитен" инцидент не комментировали.
Сейчас причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, ранее умер 23-летний участник львовского марафона (21 км), ему стало плохо за 200 м до финиша. По предварительной информации, парню стало плохо в центре города, возле памятника Тарасу Шевченко. На маршруте марафона дежурили медики, они проводили реанимацию, но это не дало результата.