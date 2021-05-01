В Киеве на Печерске автомобиль влетел в электроопору, есть погибшая

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По информации СМИ, за рулем находился внук экс - министра, а ДТП произошло в результате погони

В Киеве ночью произошло дорожно-транспортное происшествие на бульваре Леси Украинки. В результате аварии погибла пассажирка авто, водитель и еще одна пассажирка получили ранения. Об этом сообщили в прессслужбе ГСЧС.

Как отмечается, авария произошла 1 мая в 02:25. Спасатели выезжали на происшествие, чтобы деблокировать зажатых в автомобиле людей.

Автомобиль "Infiniti" столкнулся с электроопорой, в результате ДТП мужчина и пассажирка были зажаты между сиденьями и приборной панелью.

Спасатели освободили из искореженного автомобиля водителя, который был передан бригаде скорой медицинской помощи, а также тело пассажирки было передано правоохранителям. Также, с помощью шанцевого инструмента автомобиль был отключен от аккумуляторной батареи.

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что за рулем автомобиля находился внук экс-министра МВД Николая Билоконя. Как сообщает " Киев. Оперативный", водитель убегал от полицейских.

"Страшная авария произошла ночью на бульваре Леси Украинки. По предварительной информации убегая от патрульных на бешеной скорости водитель Infiniti не справился с управлением и вылетел с дороги", - сообщили там.

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Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 апреля, на Варшавской трассе возле Киева произошло столкновение двух автомобилей, а впоследствии произошел взрыв, в результате чего заживо сгорел человек.