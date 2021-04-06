В Киеве на неуплате налогов разоблачили одно из предприятий "Большой строительства"

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Злоумышленники безосновательно оформляли налоговые кредиты

В Киеве налоговая милиция разоблачила в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах служебных лиц частного предприятия, которое неоднократно становилось победителем публичных торгов в программе "Большое строительство". Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, с целью искусственного завышения стоимости работ и последующего получения наличных денежных средств (схема отката) предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение ТМЦ, работ, у другого общества, которое в свою очередь осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СХД.

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Как отмечается, фигуранты безосновательно формировали налоговый кредит по НДС, в результате чего уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен.

Известно, что правоохранители провели обыски офисных и жилых помещений, во время которых обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму свыше 6 млн гривен в эквиваленте.

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Напомним, ранее правоохранители разоблачили мошенническую финансовую пирамиду, в которую инвестировали деньги более 55 тыс. вкладчиков.