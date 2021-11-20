В Киеве на мосту Патона водитель открыл стрельбу: мужчину задержали
Правоохранители отследили автомобиль, подозреваемые задержаны
В Киеве водитель BMW открыл стрельбу на мосту Патона и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает прессслужба полиции Киева.
По данным правоохранителей, инцидент на мосту Патона произошел 19 ноября около 11:00. Водитель BMW несколько раз выстрелил в воздух. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Водитель с мест происшествия скрылся. Полицейские по камерам наблюдения отследили автомобиль. В автомобиле патрульные обнаружили двух мужчин.
При осмотре салона автомобиля правоохранители обнаружили пистолет. Объяснить свои действия на мосту мужчины не смогли. Оружие изъято для экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина устроил стрельбу. Его задержали правоохранители.