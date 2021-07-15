live
Новости » События Читати новину українською

В Киеве на акции под Радой произошла стычка

Там сегодня протестовали против внесения изменений в закон о языке

Фото из открытых источников

В Киеве сегодня произошла стычка под Верховной Радой. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что силовики попытались задержать одного из участников акции протеста, который разбрасывал деньги у здания парламента. В результате попытки задержания между силовиками и участниками акции произошла небольшая потасовка.

Силовикам все же удалось вытащить активиста из толпы, но потом его отпустили.

Сейчас ситуация под зданием Рады спокойная. У парламента остается небольшое количество участников акции.

Новости по теме: На Майдане во время акции протеста между ФЛП и полицией произошла стычка. Видео

Ранее сообщалось, что участники акции под парламентом, которые требуют перерасчета пенсий военным и пенсионерам МВД, прорвали ограждение и пытались пройти к Верховной Раде, им помешали правоохранители.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

И искупаться, и шашлык поесть: Топ пляжей Киева и окрестностей, где стоит отдохнуть летом Озера с чудовищами, античные города и каньоны: Уникальные места Турции, которые стоит посетить Уникальные и удивительные: 9 водопадов мира между каньонов и вековых деревьев, что стоит увидеть Тропами империй и холодных войн: Путешествуем в Берлин местами архитектурного наследия

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект