В Киеве на акции под Радой произошла стычка

Там сегодня протестовали против внесения изменений в закон о языке

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В Киеве сегодня произошла стычка под Верховной Радой. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что силовики попытались задержать одного из участников акции протеста, который разбрасывал деньги у здания парламента. В результате попытки задержания между силовиками и участниками акции произошла небольшая потасовка.

Силовикам все же удалось вытащить активиста из толпы, но потом его отпустили.

Сейчас ситуация под зданием Рады спокойная. У парламента остается небольшое количество участников акции.

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Ранее сообщалось, что участники акции под парламентом, которые требуют перерасчета пенсий военным и пенсионерам МВД, прорвали ограждение и пытались пройти к Верховной Раде, им помешали правоохранители.