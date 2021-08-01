В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим, его задержали

Злоумышленнику грозит тюремное заключение

"Вчера во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина выстрелил из окна в прохожих. Менее чем за час правоохранители установили местонахождение злоумышленника, поэтому туда выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и оперативники Оболонского управления полиции", - говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудники отдела криминальной полиции вместе с патрульными задержали правонарушителя и доставили в районное управление полиции. Задержанный-ранее не судимый уроженец Донетчины, 1998 года рождения.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", из которого, вероятно, сделал выстрел правонарушитель.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении. За содеянное ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Напомним, ранее в центре Николаева две группы подростков в возрасте от 14 до 16 лет, устроили массовую драку со стрельбой таким образом несовершеннолетние пытались решить конфликт.