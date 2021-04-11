В Киеве мужчина облил краской здание Департамента городского благоустройства

Национальная полиция Киева

За содеянное ему грозит до семи лет заключения

В столице мужчина пообливал краской и разрисовывал здание Департамента городского благоустройства и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"В Шевченковское управление полиции поступила информация о том, что неизвестные облили краской и зеленкой здание Департамента городского благоустройства и разрисовали забор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте происшествия правоохранители обнаружили использованные банки с краской, баллончик для распыления краски и разбитые бутылки от вещества, похожей на зеленку. После этого они установили вероятное движение маршрута сразу сбежавшего мужчины.

При этом добавляется, что оперативники все же задержали правонарушителя на улице Очаковской в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 29-летний местный житель.

Стало известно, во время обысков в доме мужчины были изъяты деньги, мобильные телефоны, номерные знаки к автомобилям, оружие и патроны.

По данному факту следователями Шевченковского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полицейские готовят фигуранту сообщение о подозрении в совершении данных преступлений. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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