В Киеве мужчина на замечание охранника одеть маску открыл огонь

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Работник супермаркета получил телесные повреждения

В Киеве в одном из супермаркетов мужчина агрессивно отреагировал на замечание охранника надеть маску и начал стрелять в него. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, инцидент произошел в расположенном в ТРЦ супермаркете на проспекте Победы.

"Установлено, что мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные меры, мужчина достал предмет похожий на пистолет и произвел 2 выстрела в охранника", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в результате стрельбы охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища.

Следовательно, мужчину, открывшего огонь в супермаркете задержали. Сейчас Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения в 32-летним киевлянином хулиганских действий с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.

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