В Киеве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус, есть пострадавшие
После инцидента в больницу госпитализировали женщину
В Киеве мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Как отмечается, происшествие случилось в Деснянском районе столицы. В полицию поступил вызов о том, что на улице Драйзера горит троллейбус.
Правоохранители, которые прибыли на вызов предварительно установили, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне.
Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка, которую госпитализировали в больницу.
Действия правонарушителя прекратили пассажиры троллейбуса совместно с участковыми, которые были неподалеку.
Злоумышленник - местный житель, 1993 года рождения. Сейчас с ним общаются правоохранители.
После проверки инцидента будет предоставлена правовая квалификация.
Напомним, ранее неординарный инцидент также произошел в черкасском троллейбусе. Там нетрезвый мужчина сбежал через окно, чтобы не платить за проезд.