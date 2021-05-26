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В Киеве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус, есть пострадавшие

Фото: Нацполиция

После инцидента в больницу госпитализировали женщину

В Киеве мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, происшествие случилось в Деснянском районе столицы. В полицию поступил вызов о том, что на улице Драйзера горит троллейбус.

Правоохранители, которые прибыли на вызов предварительно установили, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне.

Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка, которую госпитализировали в больницу.

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Действия правонарушителя прекратили пассажиры троллейбуса совместно с участковыми, которые были неподалеку. 

Злоумышленник - местный житель, 1993 года рождения. Сейчас с ним общаются правоохранители.

После проверки инцидента будет предоставлена правовая квалификация.

Напомним, ранее неординарный инцидент также произошел в черкасском троллейбусе. Там нетрезвый мужчина сбежал через окно, чтобы не платить за проезд.

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