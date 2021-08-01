В Киеве из-за обвала грунта погиб мужчина, который копал колодец

Фото из открытых источников

Обвал произошел на глубине около 4 метров

В Дарницком районе столицы во время копания колодца произошел обвал грунта, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

Согласно сообщению, инцидент произошел вечером в субботу, 31 июля, на территории частной усадьбы на ул. Садовой.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что во время копания колодца человека засыпало землей в шахте глубиной около 4 метров.

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Как отмечается, сотрудники ГСЧС сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента, однако мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Тело погибшего изъяли и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

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Напомним, утром в субботу, 31 июля, в пгт Удачное Покровского района произошел взрыв на шахте Шахтоуправление "Покровск", в результате чего пострадали десять человек. Впоследствии один из госпитализированных пострадавших умер.