В Киеве из-за аварии на водопроводе частично ограничили транспортное движение

В Киеве прорвало водопровод Иллюстративное фото

В результате прорыва водой затопило две улицы

На левом берегу Киева прорвало водопровод, в результате чего было ограничено движение трамваев и автомобилей на улицах Гната Хоткевича и Попудренко. Об этом 14 февраля сообщили на сайте КГГА.

Авария произошла на участке водопровода, расположенного по адресу улица Попудренко, 52. В результате прорыва были подтоплены улицы Попудренко и Гната Хоткевича.

Позже на место аварии прибыли специалисты для ликвидации повреждения.

"Работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед. Ремонтом водопроводной сети занимается Чао АК "Киевводоканал", - отметили в КГГА.

О сроках ликвидации аварийной ситуации не сообщили.

Напомним, недавно в Киеве и еще семи областях Украины из-за сильных снегопадов было ограничено движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта.