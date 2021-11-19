В Киеве из посылок изъяли бивень и зубы животных

Международная торговля образцами моржей и кашалотов регулируется Конвенцией о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения

В Киеве во время таможенного оформления двух международных почтовых посылок обнаружили бивень, 8 зубов и изделия из них. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

Посылки отправлялись двумя людьми из одного села Одесской области в Германию и Францию. Товары были задекларированы, как сувениры и мебельная фурнитура.

Во время сканирования было обнаружено очевидное несоответствие заявленного в документах фактическому содержимому. При таможенном досмотре был обнаружен один бивень, длиной 65 см, и восемь зубов, три из которых оформлены как декоративные изделия.

"Это первый прецедент в Киевской таможне, когда предметом правонарушения становятся такие неординарные товары", - подчеркнули в пресс-службе столичной таможни.

В таможне сообщают, что международная торговля образцами этих животных регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Отмечается, что никаких разрешительных документов на экспорт из Украины бивней и зубов отправители не имели. Таможня изъяла бивень и зубы.

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Ранее сообщалось, что в Украину пытались незаконно переправить более 60 бриллиантов из Соединенных Штатов через почтовые отправления, где, по документам, должны были содержаться распределители документов.