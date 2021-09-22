В Киеве иностранец угрожал пистолетом пассажирам метро и ударил женщину в лицо

Подозреваемый хулиган из метро, угрожавший оружием Национальная полиция Украины

Хулигана задержали в течение суток в одном из торгово-развлекательных центров

В Киеве в одном из вагонов метрополитена иностранец угрожал пассажирам оружием и ударил женщину. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, на станции метро Кловская женщина сообщила правоохранителям, что один пассажир нецензурно выражался, ударил потерпевшую в лицо и размахивал предметом, похожим на пистолет.

"С помощью видео с камеры видеонаблюдения нам удалось установить маршрут движения предполагаемого подозреваемого и его личность. Им оказался гражданин другого государства, 1989 года рождения. В течение суток мы выяснили его местонахождение и задержали в одном из торгово-развлекательных центров... Пострадавшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы", - рассказал начальник управления полиции в метрополитене.

В ходе обыска у злоумышленника изъяли пневматический пистолет, который направили на экспертное исследование.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Мужчине грозит до 7 лет тюремного заключения.

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