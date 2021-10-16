В Киеве грузовик сбил двух пешеходов: Водитель находился в нетрезвом состоянии

Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу

В Оболонском районе города Киева нетрезвый водитель грузовика сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщил пресс-центр столичной полиции в Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры. Пострадавшие доставлены в больницу.

"Водитель грузовика "МАН", 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Позже патрульные остановили нарушителя на Столичном шоссе и задержали.

"В результате происшествия, пострадавших, 1977 и 1996 годов рождения, госпитализированы в больницу. Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя у водителя", - рассказали в пресс-центре.

Так, было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Водителю грузовика грозит лишение свободы на срок от трех до 8 лет.

Сейчас следователи готовят водителю сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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