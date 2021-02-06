В Киеве горел продуктовый рынок, уничтожено пять павильонов

Пожар на рынке в Святошинском районе ГСЧС

Пожар произошел ночью в Святошинском районе города

В Киеве ночью 6 февраля произошел пожар на территории рынка, в результате чего огнем было уничтожено пять продуктовых павильонов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информацию о возгорании спасатели получили в 01:40. Как выяснилось, пожар случился на территории торгового павильона на вул. Чернобыльская, 16/80, что в Святошинском районе. В результате огонь распространился еще на шесть рядом стоящих павильонов, общей площадью 300 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать в 02:17, а в 02:35 его полностью погасили. В результате было уничтожено пять продуктовых павильонов и еще два повреждены.

Пожар на рынке в Святошинском районе Фото: ГСЧС Пожар на рынке в Святошинском районе Фото: ГСЧС

По предварительной информации, погибших и травмированных нет. Причину пожара и ущерб устанавливают.

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Напомним, ранее в Харьковской области произошел пожар на рынке "Барабашово", огнем было уничтожено более двух десятков павильонов. Правоохранители начали расследовать это дело как поджог.