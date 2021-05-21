В Киеве фотограф угрозами и шантажом склонял детей к порносессиям, его задержали

Фото: Нацполиция

Сейчас правоохранители устанавливают личности пострадавших

В Киеве разоблачили и задержали фотографа, который создавал порнографические материалы с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как выяснило следствие, 38-летний мужчина работал детским фотографом в Киеве, а также организовывал экскурсии в одном из столичных музеев.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что, имея возможность войти в доверие к детям в возрасте от 8-ми до 18-ти лет, фигурант заставлял их путем шантажа и угроз участвовать в создании порнографического контента. Этот контент был распространен на территории США и стран Евросоюза. Благодаря совместной работе с коллегами из указанных стран была получена дополнительная информация, подтверждающая участие в совершении преступления именно этого гражданина", - сообщил начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров.

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Сейчас известно, что полученные фото- и видеоматериалы, чтобы скрыть от посторонних, мужчина хранил у санкционном облачном хранилище. При этом установлено, что с IP-адреса, который использовал фотограф, осуществляется систематическое распространение детской порнографии, а это - более 400 файлов.

"По месту жительства злоумышленника правоохранители провели санкционированный обыск. У него изъята доказательная база, порноконтент с участием детей - более 10 гигабайт, мобильные терминалы и компьютерная техника, которая использовалась при создании этого контента" , - отметил Евгений Макаров.

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Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для проведения первоочередных следственных действий. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают детей, пострадавших в результате действий фигуранта. В случае доказательства вины ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напомним, недавно в Черниговской области правоохранители разоблачили коллекторскую фирму, которая распространяла поддельные порнографические материалы с изображениями кредитных должников. Злоумышленники брали фотографии своих жертв из соцсетей.