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В Киеве арестовали вора в законе по прозвищу Умка

"Вор в законе" Умка в зале суда Национальная полиция Украины

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

Печерский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения вору в законе по прозвищу Умка в виде ареста. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, сегодня, 21 мая, суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

Ему инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе вора в законе - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, на днях правоохранители задержали двух самых влиятельных воров в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван, которые через своих представителей контролировали криминалитет страны. Известно, что Умка, коронованный в 2014 году, и Лаша Сван, вор в законе с 1995-го, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского уголовного мира.

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