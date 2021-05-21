В Киеве арестовали вора в законе по прозвищу Умка
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога
Печерский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения вору в законе по прозвищу Умка в виде ареста. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как отмечается, сегодня, 21 мая, суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.
Ему инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе вора в законе - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.
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Напомним, на днях правоохранители задержали двух самых влиятельных воров в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван, которые через своих представителей контролировали криминалитет страны. Известно, что Умка, коронованный в 2014 году, и Лаша Сван, вор в законе с 1995-го, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского уголовного мира.