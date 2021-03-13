В Казахстане упал военный самолет, есть жертвы

Самолет, упавший в Казахстане Фото kris_p_almaty

Четыре человека погибли, а еще двое остались живы

В районе казахского аэропорта Алматы во время аварийной посадки упал военный самолет Ан-26. Об этом сообщает Informбюро.

Как отмечается, он принадлежал пограничной службе КНБ и летел из Нур-Султана в Алматы, однако внезапно с ним потеряли связь.

При этом добавляется, что на борту самолета было шесть человек. Четверо из них погибли на месте, а двоих удалось спасти, сейчас они находятся в реанимационном отделении.

Сейчас на месте работают спасатели и медики.

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Ранее сообщалось, что в Польше упал вертолет. В результате аварии два человека погибли и еще два получили ранения.