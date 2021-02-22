В Карпатах уже вторую неделю ищут потерявшегося туриста из Киева
Ранее спасатели нашли одного из туристов
В Карпатах продолжается операция по поиску туриста из Киева, который потерялся еще 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, в воскресенье, 21 февраля, спасатели провели воздушную разведку местности с помощью вертолета Н-225 "Супер пума".
Известно, что в течение девяти суток поисково-спасательными группами были обследованы склоны, подножья и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба.
Сейчас спасательные группы осуществляют обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах в районе горы Гемба заблудились два туриста. Спасателям удалось найти одного из них - состояние его здоровья удовлетворительное.