В Карпатах объявлен третий уровень опасности: Что нужно знать

Национальный природный парк "Синевир"

Опасность ожидается в восточной части Карпат

В Карпатах продолжается оттепель, в связи с чем спасатели предупреждают о значительной опасности схода лавин на высокогорье. Об этом сообщает прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации синоптиков, 12 мая, в связи с оттепелью ожидается значительная снеголавинную опасность на высокогорье восточной части Карпат в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Объявлен третий уровень опасности.

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Ранее синоптики предупреждали, что в Карпатах в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха, что повлечет оттепель и сход лавин.