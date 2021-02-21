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В Карпатах на вертолете ищут заблудившегося неделю назад лыжника

Мужчина исчез вблизи горы Гемба

На Закарпатье продолжаются поиски туриста из Киева, который неделю назад исчез вблизи горы Гемба. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сегодня, 21 февраля спасатели провели воздушную разведку. Двое мужчин потеряли ориентир в ночь на 14 февраля во время катания на лыжах вблизи села Березники на склоне горы Гемба. На следующий день спасатели нашли одного из них в удовлетворительном состоянии здоровья. В последующие дни поисковые группы обследовали склоны, подножия и вершины гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба.

Ранее сообщалось, что одна из поисковых групп наткнулась на вероятный след лыжника. У мужчины работал телефон, но он не отвечал. На следующий день связи с ним уже не было.

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Напомним, недавно в Карпатах объявили третий уровень опасности из-за угрозы схода лавин. Снеголавинная угроза содержалась на высокогорье в Закарпатье и в горах Львовской области.

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