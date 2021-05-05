В Карпатах на снежном карнизе спасатели обнаружили тело туриста

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Его обнаружила группа отдыхающих, которая проходила по маршруту село Деловое – гора Поп-Иван Мармарошский – село Стриг

Спасатели Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поздно вечером 4 мая спустили тело погибшего туриста. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГСЧС.

Погибшего туриста обнаружила группа отдыхающих днем 3 мая. В ее составе оказался спасатель. Он сообщил о случившемся в ГСЧС Ивано-Франковской области, которые передали координаты закарпатским спасателям.

Для спуска тела погибшего туриста привлекались 12 специалистов и 3 единицы техники горных поисково-спасательных отделений. Их работу осложняло то, что тело погибшего лежало на снежном карнизе, который в любую минуту мог сорваться вниз. Поздно вечером 4 мая тело погибшего доставили в село Богдан Раховского района и передали полиции.

Личность погибшего и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители. После проведения следственных действий, тело мужчины будет транспортировано в село Березники Закарпатской области.

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Ранее сообщалось, что в Карпатах в районе горы Гемба заблудились два туриста. Спасателям удалось найти одного из них, а к поискам другого человека привлекали авиацию.