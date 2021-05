В Канаде бушует лесной пожар, уничтожены более тысячи гектаров деревьев

Спасатели прогнозируют борьбу с огнем следующие неделю или даже два

Недалеко от города Эдмонтон, столицы канадской провинции Альберта, бушует лесной пожар, который уже на своем пути уничтожил более тысячи гектаров насаждений. Об этом сообщает CBC News.

Как отмечается, сейчас для борьбы с огнем привлекли два десятка пожарных бригад, три вертолета, несколько самолетов и другую спецтехнику. Тем не менее, взять его под контроль пока не удается.

При этом добавляется, для жителей населенного пункта Томагавк, что в 100 км от Эдмонтона, объявлена обязательная эвакуация.

Также стало известно, что метеорологи прогнозируют в регионе дождь, который должен спасти ситуацию.

Однако, по словам руководителя одной из пожарных бригад Брайана Корнфорта, большое количество торфяников позволит огню еще долгое время гореть под землей даже при влажных условиях.

"Огонь будет под землей долгое время. Мы будем оставаться здесь неделю или две", - резюмировал он.

Alberta Wildfire is assisting with several wildfires outside of the Forest Protection Area, including this one in @ParklandCounty near the town of Tomahawk. Airtankers are helping out, with more on the way. pic.twitter.com/PKVM7loyBq