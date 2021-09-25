В Измаиле на охоте мужчина застрелил приятеля вместо дичи

Измаильский районный отдел полиции в Одесской области

От ранения в грудь пострадавший погиб на месте

В Измаиле мужчина перепутал приятеля с дичью и выстрелил в него. Продолжается расследование инцидента. Об этом сообщила пресс-служба Измаильского районного отдела полиции в Одесской области.

Как отмечается, сегодня, 25 сентября, после происшествия 64-летний охотник сам обратился в полицию. Он рассказал, что случайно застрелил товарища, с которым был на охоте. Мужчина объяснил это тем, что целился в дичь, однако случайно попал в приятеля.

"От ранения в грудь 49-летний пострадавший погиб на месте", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители изъяли оба охотничьих ружья - их направят на экспертизу.

Кроме этого, подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции и решают вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как известно, за трагический случай на охоте мужчине грозит от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы за убийство, совершенное по неосторожности (ч. 1 ст. 119).

"Тело погибшего отправят на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

Также полиция просит украинцев соблюдать осторожность при использовании оружия.

"Огнестрельное оружие не терпит спешки и излишней самоуверенности, поэтому не забывайте о технике безопасности, не направляйте оружие в сторону людей", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, что ранее в Черкассах произошла стрельба в кафе. В результате инцидента один мужчина получил ранение, от которого скончался.