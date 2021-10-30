В Ивано-Франковской области вблизи Яремче произошло неощутимое землетрясение

Землетрясение Фото из открытых источников

Магнитуда колебаний по шкале Рихтера составила 2,5

В Ивано-Франковской области произошло легкое землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Как отмечается, подземные толчки зафиксировали накануне, 29 октября, в 15:26. Магнитуда колебаний по шкале Рихтера составила 2,5.

"Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, в 10 км на юго-запад от города Надворная, на глубине 2 км. По классификации землетрясений относится к неосязаемых. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - говорится в сообщении.

К слову, в течение этого года с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано землетрясения 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня, с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1 и 2,5 соответственно.

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Напомним, 27 октября в городе Виноградов Закарпатской области местные жители почувствовали землетрясение, источник которого был расположен на глубине 7 км. В частности его магнитуда оценена учеными в 3,1.