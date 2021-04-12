В Ивано-Франковской области мужчина пытался сжечь себя заживо

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Сейчас он в больнице с ожогами 3-4 степени

В Ивано-Франковской области мужчина хотел покончить с собой. Для этого он облился бензином и поджег себя. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Как отмечается, событие произошло накануне около обеда в с. Поточище Коломыйского района.

Мужчина 1983 года рождения вышел во двор собственного домохозяйства, облил себя бензином и поджег.

"Пострадавшего с диагнозом термические ожоги 3-4 степеней тяжести головы, верхних конечностей, шеи, спины, грудной клетки, болевой шок 3-4 степени госпитализированы в Городенковскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Что побудило мужчину к самоубийству, пока неизвестно.

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Напомним, ранее во Львове активистка Елена Живко угрожала самосожжением из-за давления на нее и ее семью.