В Ивано-Франковской обл. зафиксировали землетрясение

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Толчки были зафиксированы в 10:25

В Ивано-Франковской области утром 12 октября произошло землетрясение с магнитудой 2,0 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

"Эпицентр землетрясения расположен в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неосязаемых. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сказано в сообщении", - говорится в сообщении.

Толчки были зафиксированы в 10: 25.

Кроме того, отмечается, что в течение 2021 года с территории Богородчанского района Ивано-Франковской области зарегистрировано землетрясение 13 июля с магнитудой 2,3.

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Ранее сообщалось, что 23 сентября, в Украине произошло землетрясение сила подземных толчков составила 4,3 по шкале Рихтера.