В Ивано-Франковске вспыхнул пожар в общежитии, эвакуировали почти 90 студентов
В результате инцидента никто не пострадал
В Ивано-Франковске произошел пожар в помещении студенческого общежития на улице Троллейбусная, в результате чего пришлось эвакуировать 88 человек. Об этом сообщает пресс0служба ГСЧС.
Согласно сообщению, возгорание возникло в жилой комнате на пятом этаже девятиэтажного здания. На момент прибытия пожарных из окна выходил дым и было видно пламя.
Как отмечается, из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Пожар локализовали в 21:47, а в 21:57 ликвидировали. Из задымленных помещений спасатели совместно с администрацией общежития эвакуировали (вывели на свежий воздух) 88 человек (иностранцы, студенты Ивано-Франковского национального медицинского университета).
Известно, что огнем были уничтожены вещи домашнего обихода и мебель в жилой комнате, на площади 20 м. кв. Пострадавших нет.
Сейчас устанавливают причину возникновения пожара. К ликвидации пожара от ГУ ГСЧС в области было привлечено 10 единиц техники и 39 человек личного состава.
Напомним, ранее в столичной школе №195 произошел пожар, огонь вспыхнул в подвальном помещении заведения.