В Ивано-Франковске вспыхнул пожар в общежитии, эвакуировали почти 90 студентов

В результате инцидента никто не пострадал

Пожар в общежитии Ивано-Франковского национального медицинского университета Фото: ГСНС Пожар в общежитии Ивано-Франковского национального медицинского университета Фото: ГСНС

В Ивано-Франковске произошел пожар в помещении студенческого общежития на улице Троллейбусная, в результате чего пришлось эвакуировать 88 человек. Об этом сообщает пресс0служба ГСЧС.

Согласно сообщению, возгорание возникло в жилой комнате на пятом этаже девятиэтажного здания. На момент прибытия пожарных из окна выходил дым и было видно пламя.

Как отмечается, из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Пожар локализовали в 21:47, а в 21:57 ликвидировали. Из задымленных помещений спасатели совместно с администрацией общежития эвакуировали (вывели на свежий воздух) 88 человек (иностранцы, студенты Ивано-Франковского национального медицинского университета).

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Известно, что огнем были уничтожены вещи домашнего обихода и мебель в жилой комнате, на площади 20 м. кв. Пострадавших нет.

Сейчас устанавливают причину возникновения пожара. К ликвидации пожара от ГУ ГСЧС в области было привлечено 10 единиц техники и 39 человек личного состава.

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Напомним, ранее в столичной школе №195 произошел пожар, огонь вспыхнул в подвальном помещении заведения.