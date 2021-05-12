В Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль, он взорвался
К счастью, никто не травмировался
В Ивано-Франковске мужчина обстрелял машину из гранатомета, в результате чего транспортное средство взорвалось. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
"11 мая около 23:25 в полицию поступило сообщение, что в областном центре на улице Галицкая взорвался автомобиль марки "BMW Х5"", - говорится в сообщении.
Как отмечается, предварительно было установлено, что неизвестное лицо со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская по предмету, по типу действия похож на ручной противотанковый гранатомет осуществила выстрел, в результате чего, путем взрыва, повредила автомобиль.
При этом добавляется, что, к счастью, никто не пострадал.
Следовательно, следователи уже начали уголовные производства по ч. 2, ст. 194, ч. 1, ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, недавно на Варшавской трассе возле Киева случилось столкновение двух автомобилей, а впоследствии произошел взрыв, в результате чего заживо сгорел человек.