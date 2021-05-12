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В Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль, он взорвался

Национальная полиция Украины в Ивано-Франковской области

К счастью, никто не травмировался

В Ивано-Франковске мужчина обстрелял машину из гранатомета, в результате чего транспортное средство взорвалось. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области. 

"11 мая около 23:25 в полицию поступило сообщение, что в областном центре на улице Галицкая взорвался автомобиль марки "BMW Х5"", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, предварительно было установлено, что неизвестное лицо со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская по предмету, по типу действия похож на ручной противотанковый гранатомет осуществила выстрел, в результате чего, путем взрыва, повредила автомобиль. 

При этом добавляется, что, к счастью, никто не пострадал. 

Следовательно, следователи уже начали уголовные производства по ч. 2, ст. 194, ч. 1, ст. 263 Уголовного кодекса Украины. 

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Напомним, недавно на Варшавской трассе возле Киева случилось столкновение двух автомобилей, а впоследствии произошел взрыв, в результате чего заживо сгорел человек.

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