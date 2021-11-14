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В Ирпене произошел масштабный пожар в металлическом ангаре

Фото из открытых источников

Предварительно жертв и пострадавших нет

В Киевской области в городе Ирпень произошел масштабный пожар в металлическом ангаре. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, сегодня, 14 ноября, в 15:53 в службу спасения поступила информация о том, что в отдельно стоящем одноэтажном металлическом ангаре возник пожар.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

В 16:50 пожар локализован. Проводятся мероприятия по полной ликвидации огня.

По отдельной информации, пожар произошел в общежитии на улице Есенина.

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Напомним, вчера, 13 ноября, в Кременчуге на нефтеперерабатывающем заводе "Укртатнафты" из-за аварии произошел пожар. Произошла разгерметизация задвижки печи подогрева нефтепродуктов, а также их утечка на площади около двух квадратных метров.

Ликвидировать возгорание нефтепродуктов на территории ПАО "Укртатнафта" удалось к вечеру. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

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