В Индийском океане произошел пожар на судне МЅС MESSINA: Погиб украинский моряк

Погиб 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс

Согласно сообщению, 25 июня на полпути между Шри-Ланкой и Малаккским заливом в машинном отделении судна начался пожар. Отмечается, что в результате инцидента погиб 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.

Другие члены экипажа находятся на аварийном судне.

С момента трагедии экипаж находится без связи.

Как известно, судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур.

Напомним, ранее на теплоходе Century (флаг Антигуа и Барбуда), выполнявший рейс из Китая в Панаму, члены экипажа неожиданно нашли бездыханное тело капитана - 38-летнего гражданина Украины.