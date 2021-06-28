live
Новости » События Читати новину українською

В Индийском океане произошел пожар на судне МЅС MESSINA: Погиб украинский моряк

Судно МЅС MESSINA Мarine Тraffic

Погиб 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс

В Индийском океане произошел пожар на судне МЅС MESSINA. На борту были украинские моряки, один из которых погиб. Об этом сообщает морской портал Seafarers Journal.

Согласно сообщению, 25 июня на полпути между Шри-Ланкой и Малаккским заливом в машинном отделении судна начался пожар. Отмечается, что в результате инцидента погиб 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.

Другие члены экипажа находятся на аварийном судне.

С момента трагедии экипаж находится без связи.

Как известно, судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур.

Новости по теме: В Украину вернулся капитан судна Avant Garde, которого 5 лет удерживали на Шри-Ланке

Напомним, ранее на теплоходе Century (флаг Антигуа и Барбуда), выполнявший рейс из Китая в Панаму, члены экипажа неожиданно нашли бездыханное тело капитана - 38-летнего гражданина Украины.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украина требует от Германии и Франции объяснений относительно "диалога с Путиным" Украина и Молдова договорились ускорить взаимное признание ID-карт МИД рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году В МИД Украины назвали условия для запуска газопровода "Северный поток-2"

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект