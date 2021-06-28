В Индийском океане произошел пожар на судне МЅС MESSINA: Погиб украинский моряк
Погиб 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс
В Индийском океане произошел пожар на судне МЅС MESSINA. На борту были украинские моряки, один из которых погиб. Об этом сообщает морской портал Seafarers Journal.
Согласно сообщению, 25 июня на полпути между Шри-Ланкой и Малаккским заливом в машинном отделении судна начался пожар. Отмечается, что в результате инцидента погиб 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.
Другие члены экипажа находятся на аварийном судне.
С момента трагедии экипаж находится без связи.
Как известно, судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур.
Новости по теме: В Украину вернулся капитан судна Avant Garde, которого 5 лет удерживали на Шри-Ланке
Напомним, ранее на теплоходе Century (флаг Антигуа и Барбуда), выполнявший рейс из Китая в Панаму, члены экипажа неожиданно нашли бездыханное тело капитана - 38-летнего гражданина Украины.