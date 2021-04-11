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В Индии произошло жуткое ДТП: Погибли 20 человек и еще 45 ранены

PTI

Грузовик упал в ущелье

В Индии в районе этава штата Уттар-Прадеш грузовик вызвал страшное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Outlook. 

Как отмечается, инцидент произошел вечером 10 апреля. Там грузовик упал в ущелье. Водитель потерял контроль. 

При этом добавляется, что в результате аварии 20 человек погибли и 45 получили ранения. Также среди травмированных и дети. 

Стало известно, что местные власти поручили чиновникам выплатить материальную помощь в размере 2 лары для родственников каждого умершего. Также она пообещала обеспечить людям надлежащее лечение и восстановление после ДТП. 

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Напомним, ранее в Турции произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса. В его салоне находились туристы из России. 

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